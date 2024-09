Kosiniak-Kamysz zaskoczony dymisją Kułeby. Powiedział o wejściu do UE

Dopytywany, czy ma jakieś domysły dotyczące powodów dymisji, minister odparł, że trzeba pytać samego zainteresowanego. - Na pewno ten czas, który minął od początku wojny, sprawia, że (...) ludzkie zmęczenie mocno daje się we znaki. Jak obserwowałem delegację ukraińską podczas szczytu NATO (...), to to jest wielki wysiłek - mówił szef MON. Podkreślił również, że rola szefa resortu spraw zagranicznych jest "niezwykle trudna", zwłaszcza w czasie wojny.