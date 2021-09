Odpowiedział Błaszczakowi. Błyskawiczna reakcja

- Zwracam uwagę naszym słuchaczom na wypowiedzi na przykład wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która mówi o zamykaniu Turowa. A więc pomyślmy, co by się działo, gdyby Polską rządziła koalicja PO-PSL - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na jego słowa zareagował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - A gdzie jest wypowiedź kogoś z PSL-u? Nie bierzcie całej opozycji do jednego worka, bo my mamy różne podejście w tej sprawie. Platforma mówi, że trzeba zamknąć tę kopalnię, a my mówimy: nie można zamknąć, bo to jest 7 proc. wytwarzanej energii w Polsce - mówił. Co zrobić w tej sytuacji? - Jechać do Pragi. Nie obrażać się na Czechów, tylko z nimi rozmawiać i natychmiast dojść do porozumienia - wskazał Kosiniak-Kamysz.