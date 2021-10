Kosiniak-Kamysz o wydatkach na mur: "Będziemy wnosić o kontrolę NIK-u"

Wicepremier ds. bezpieczeństwa państwa Jarosław Kaczyński wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem ma we wtorek przedstawić projekt ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa, jak tłumaczy szef resortu obrony narodowej, ma być oparta na trzech filarach, a mianowicie na unowocześnieniu polskiej armii, zwiększeniu atrakcyjności służby wojskowej oraz wdrożeniu "koncepcji obrony powszechnej". O opinię nt. tego projektu poprosiliśmy szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Lider PSL zwrócił uwagę, że mieliśmy w ostatnim czasie w Polsce wiele ustaw, w tym o ochronie życia czy o pomocy rodzinom, w których pojawia się niepełnosprawne dziecko. - Nazwy tych programów były piękne, ale niewiele z tych programów później wynikało. Zobaczmy jakie będą szczegóły w tej sprawie – skomentował Kosiniak-Kamysz, dodając, że kwestie bezpieczeństwa zewnętrznego i spokoju wewnętrznego "są jednymi z głównych zadań państwa”. W rozmowie padło również pytanie, czy mur na granicy z Białorusią podzieli opozycję w Senacie. - Każda partia opozycyjna ma swoje podejście. My zagłosowaliśmy za bezpieczeństwem granicy z tych powodów, które przedstawiłem - odpowiedział lider PSL. W nawiązaniu do wydatków rządu na mur przy granicy z Białorusią dodał też, że „będziemy wnosić o kontrolę NIK-u wydatków tych środków na granicy".