Kosiniak-Kamysz o przyszłości Tuska. Start w wyborach prezydenckich pod znakiem zapytania?

- Tusk chyba nie wystartuje w wyborach prezydenckich - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Lider PSL podkreśla, że szef Rady Europejskiej decyzję, by "nie czekać na jeźdźca na białym koniu", podjął "niezależnie od wyniku".

Według niego, Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich. - Choć wiem, jak bardzo kocha Polskę, jakim jest patriotą, wbrew temu, co mówią, bo mogłem to obserwować. Zrobi wszystko, co jest dobre dla Polski. Jest zawsze do dyspozycji. Choć na dzisiaj, gdybym miał stawiać – raczej nie – dodał szef PSL.