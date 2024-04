Wyborcy PiS zdecydowali. Ważny sygnał dla Kaczyńskiego w sondażu

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotychczas 23 komitety wyborcze. Wyborcy czterech ugrupowań wskazali, kto - ich zdaniem - powinien dostać się do PE.