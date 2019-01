Kosiniak-Kamysz godzi się z Morawieckim. Przybili piątkę, lider PSL z akcją "Znak pokoju"

Władysław Kosiniak-Kamysz wysyła w ostatnich dniach coraz więcej pojednawczych sygnałów w stronę swoich oponentów. Mimo że Mateusz Morawiecki wyjątkowo ostro atakował PSL w kampanii samorządowej, lider ludowców postanowił wyciągnąć do szefa rządu "rękę na zgodę".

- Trzymajcie kciuki i podajcie dalej znak pokoju. Zmiana zaczyna się od ciebie, ode mnie. Nikt tego za nas nie zrobi – tak do akcji #ZnakPokoju zachęca Władysław Kosiniak-Kamysz.

Proponuje on, by każdy chętny przekazał znak pokoju trzem wybranym osobom, uścisnął im dłoń i wrzucił do internetu zdjęcie opatrzone specjalnym hasztagiem.