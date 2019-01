ZnakPokoju. Polityk wymyślił nowy challenge, by walczyć z mową nienawiści

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w przestrzeni publicznej jest dużo hejtu i trzeba coś z tym zrobić. Zaproponował więc akcję #ZnakPokoju i wskazał trzy wybrane przez siebie osoby. Nie wszystkim akcja przypadła jednak do gustu.

- Trzymajcie kciuki i podajcie dalej znak pokoju. Zmiana zaczyna się od ciebie, ode mnie. Nikt tego za nas nie zrobi – tak do akcji #ZnakPokoju zachęca Władysław Kosiniak-Kamysz.

Proponuje on, by każdy chętny przekazał znak pokoju trzem wybranym osobom, uścisnął im dłoń i wrzucił do internetu zdjęcie opatrzone specjalnym hasztagiem.