Kosiniak-Kamysz bezlitosny dla Porozumienia. "Totalne upokorzenie"

- Upokarzanie Porozumienia przez PiS trwa od dawna. Jeśli teraz politycy tej partii nie zrezygnują ze stanowisk i nie odejdą, to będzie to już upokorzenie totalne. Na to Jarosław Gowin nie może sobie pozwolić - powiedział w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Złożył tez Porozumieniu ofertę.