Kościoły otwarte przez całą noc. Przygotowują się na masowy napływ wiernych

W Warszawie z nocnej spowiedzi będzie można skorzystać w Wielki Czwartek w parafii św. Alojzego Orione w godzinach od 20.00 do północy. W Wielki Piątek nocna spowiedź dostępna będzie w stolicy w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w godzinach od 21.00 do północy.

W Krakowie można będzie się wyspowiadać w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pychowicach w Wielki Piątek w godzinach od 20.00 do północy. Zaś we Wrocławiu nocna spowiedź dostępna będzie w Wielki Wtorek w parafii św. Augustyna od godz. 19.30 do północy i w Wielką Środę w parafii św. Anny od godz. 17.30 do 23.00.