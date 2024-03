Wielkanoc 2024. Czy Wielki Czwartek i Wielki Piątek są wolne od pracy?

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto obchodzone przez chrześcijan. Niedziela Wielkanocna, a także wypadający po niej Lany Poniedziałek są w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy i nauki. Czy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek idzie się do pracy? Co z wolnym w Wielką Sobotę?