"Kościoły enklawą bez obostrzeń na Wielkanoc". Padły jeszcze mocniejsze słowa

Konstanty Szułdrzyński był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Lekarz odniósł się do tematu otwartych kościołów w Polsce i walki z epidemią koronawirusa. - Tu nikomu nie chodzi o zamykanie kościołów, zwłaszcza na święta. Chodzi o to, żeby ograniczenia, które dotyczą ludzi przebywających w jednym miejscu i noszenie maseczek, żeby w jakiś sposób były one realizowane. Wydaje się, że istnieje w Polsce pewna enklawa, w której można nie stosować żadnych ograniczeń - przekazał rozmówca Agnieszki Kopacz. - Trzeba panu Bogu oddać to, co boskie, a wirusowi to, co wirusa i próbować jednak stosować te same zasady i w kościele i w sklepie spożywczym - dodał Szułdrzyński. - Każdy sklep ma swojego dyrektora, każda firma ma swojego prezesa, a każdy kościół ma swojego proboszcza. W związku z tym to nie jest tak, że nie ma autorytetu, który byłby w stanie powiedzieć: "drodzy parafianie zapraszam na mszę za godzinę, do kościoła można wpuścić 70 osób, proszę stać w odstępach od siebie i nosić maseczki". To jest możliwe do zrealizowania - powiedział gość WP.