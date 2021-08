Kościół pokrzywdzony przez PiS? Bezlitosny komentarz Biedronia

- Przeciętny proboszcz w Polsce płaci kilkanaście razy mniejszy podatek niż osoba z tej samej parafii i tej samej miejscowości prowadząca zakład fryzjerski lub warsztat samochodowy. Mówimy więc o nieproporcjonalnie niesprawiedliwym traktowaniu zwykłego podatnika do zwykłego księdza - mówił Robert Biedroń w programie "Tłit" WP, pytany o list Episkopatu do premiera Mateusza Morawieckiego ws. zmian w Polskim Ładzie. Jak zaznaczył europoseł, lobby Kościoła to "najlepiej zorganizowane lobby na świecie". - Hierarchowie pilnują interesów proboszczów (…). Kościół jest dzisiaj najbogatszą instytucją w naszym kraju, zaraz po Skarbie Państwa. Ma najwięcej ziemi i posiadłości. Jeżeli chcemy wyrównywać szanse i wprowadzać prawdziwie Polski Ład, stać ich na to, żeby tę ziemię i pałace sprzedawać - zaznaczył Robert Biedroń. Dodał przy tym, że "nie będzie żadnej wojny" między PiS a Kościołem.