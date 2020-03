WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Wideo Najnowsze kościół + 2 szymon hołowniakoronawirus oprac. Anna Kozińska 17 min. temu Kościół podjął działania w związku z koronawirusem. "Za późno i za mało" Szymon Hołownia w programie WP #Newsroom mówił o "niefrasobliwości" Kościoła katolickiego w związku z koronawirusem. - On zawsze reaguje... Rozwiń w tej chwili mamy drugą niedzielę … Rozwiń Transkrypcja: w tej chwili mamy drugą niedzielę w Centrum Walki z epidemią Czy odesłał Pan trochę z ulgą że kościół zmienił podejście do obecności na niedzielnych mszach już mieliśmy tego spektaklu przed tą niedzielą iść nie iść w stanowisko jest jasne i jednoznaczne kościół zmądrzał przez ten tydzień z kościołem do którego ja też należy problem żeby on reaguje zawsze za późno i najczęściej za mało na sytuacje które się dzieją może to siła bezwładności może jeszcze czegoś innego ale no niech sobie dzisiaj na niektóre transmisje mszy które były prowadzone przez przez media i zobaczy czy tam był na przykład przestrzegana kwestia odległości która powinna zostać zachowana z osobami uczestniczącymi w tego typu zgromadzeniach Jak wygląda kwestia przyjmowania komunii do ust albo na rękę bo ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego nie mogli powiedzieć wprost rozdajemy komunie w tym trudnym czasie tylko i wyłącznie na ręce ręce wcześniej należy zdezynfekować tylko nadal komunia w Polsce jest udzielana do ust podczas Kiedy wiadomo że ten wirus Przenosi się drogą kropelkową A ksiądz udzielając tej komunii ma kontakt ze śliną czy może mieć kontakt ze śliną człowieka człowieka której ty tylko mu nie udziela Biskupi Anglii i Walii wydali już chyba ty komunikat o tym że przebywają się u nich bez udziału wiernych takie komunikaty pojawiają się w coraz Większej części europejskich krajów Ja nie mówię że tak należałoby już w tej chwili postami natomiast myślę że ta niefrasobliwość wciąż z nami jest i wciąż nie zdajemy sobie sprawy że uczestnicząc w taki sposób jaki zawsze żeśmy uczestniczyli w naszych praktykach religijnych możemy się zaraził ale że my możemy stanowi śmiertelne zagrożenie dla kogoś w starszym wieku choćby kto to w tym kościele się znajduje Nie nie widzę tutaj a jeszcze jak wspomnę sobie ten absurdalny list arcybiskupa zachęcał do używania wody święconej i wręcz do przyjmowania komunii do ust właśnie w tym czasie to po prostu ręce opadają z cichym szelestem Ja mam wrażenie że polscy Biskupi powinni ze znacznie bardziej zdecydowany sposób znacznie bardziej precyzyjnie wyznaczają standardy i powinni to zrobić dużo wcześniej Dobrze że nie to niech Monika lektorem zaraz PiS Jarosław Kaczyński znów wywiadzie dla mediów mówi że on było niewiele osób więc można Nie no ale to nie jest tak że nie można tylko trzeba przestrzegać pewnych zasad Trzeba przestrzegać pewnych zasad i nie można ludzi nakłaniać do tego żeby koniecznie chodzili w tym czasie to jest bagatelizowanie zagrożenia natomiast też panowie wybaczą Ale ja mam jeżeli chodzi o moje praktyki religijne inne autorytety niż prezes ja