Kościół modli się o powołania. "Są również grzechy"

"Klerycy i księża wyrastają z naszych rodzin, z naszego społeczeństwa. Gdy wiele rodzin zostało dotkniętych rozmaitymi kryzysami, gdy żyjemy w społeczeństwie nastawionym materialistycznie, nie dziwmy się, że przenosi się to na kwestię powołań" - pisze w liście do wiernych abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański zwraca uwagę, że "obecnie wielu młodych ludzi usłyszawszy Boże wezwanie, nie idzie za Nim", choć "w wierzących, ofiarnych małżeństwach rodzą się dobre powołania". Apelował także do duchownych o to, aby w czasie pandemii i utrudnieniach w dostępie do duszpasterzy, ci skupili się na większej gorliwości w modlitwie i dbałość o życie duchowe ich samych i ich parafian.