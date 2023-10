Bosak już zapowiada. "Na to są paragrafy"

Po wyborach zaczną rozliczać PiS? - Niedzielskiego trzeba przede wszystkim ukarać za bezprawne jego działania, na to są paragrafy. Trzeba dojść, jak wydawali pieniądze na rzeczy covidowe. (...) W niektórych sprawach mogło dochodzić do korupcji. Mam takie nieoficjalne informacje od różnych funkcjonariuszy państwowych - mówił Krzysztof Bosak w Poranku powyborczym w WP. Stwierdził, że trzeba pokazać Polakom, na co poszło ile pieniędzy. - Mamy dużo afer na zapleczu rządu PiS. (...) Teraz jest czas, żeby to pokazywać - podkreślił jeden z liderów Konfederacji.