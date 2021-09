Koronwirus. Dramatyczny apel chorego z Warszawy. "Zaszczepcie się"

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, 99 proc. pacjentów w Polsce, którzy przebywają w szpitalach z powodu COVID-19, to osoby niezaszczepione. Każdy mógłby opowiedzieć tragiczną historię, która doprowadziła go w te miejsce, gdyby tylko mógł mówić. Wielu z nich wymaga stałego podłączenia do respiratorów.