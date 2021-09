Mistrzyni olimpijska trafiła do szpitala. Ma koronawirusa

"Mimo że jestem podwójnie zaszczepiona i podjęłam odpowiednie środki ostrożności, udało mi się wpaść na tego wirusa. To było szalone kilka miesięcy, a wyczerpanie fizyczne i psychiczne mogło uczynić mnie bardziej podatną na zakażenie. Jestem wyjątkowo nieszczęśliwa, ale wierzę, że to ogromna pobudka. COVID-19 to poważna sprawa, a kiedy przychodzi, to uderza mocno i niespodziewanie. Byłabym głupia, gdybym powiedziała, że się nie bałam - napisała Wilson na Instagramie.