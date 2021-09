Ryszard Czarnecki ma kontrolować nowego ministra sportu w rządzie PiS. "Traci szansę na PZPS"

Prezesura nie wyklucza kariery europosła? Enigmatyczna zapowiedź

Czarnecki już dzisiaj działa w Polskim Komitecie Olimpijskim, był nawet jego oficjalnym delegatem na letnie igrzyska w Tokio. Od trzech lat zasiada też w Polskim Związku Piłki Siatkowej, jest tam wiceprezesem do spraw międzynarodowych. W Wirtualnej Polsce po raz pierwszy zadeklarował, że jeśli wygra w wyborach na prezesa, to wycofa się z krajowej polityki (nie wspominał jednak - na co zwracają uwagę nasi rozmówcy - o oddaniu mandatu europosła). - Czarnecki na pewno z Brukseli by nie zrezygnował. Wyraźnie mówił o "krajowej" polityce, więc to tylko takie gadanie - uważa jeden z polityków PiS.