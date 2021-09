Pobicie w Zakopanem. Ojciec zmarłego Mateusza zabrał głos

Jak podaje "SE", na chwilę obecną nie ma żadnych nowych informacji w tej sprawie. Nie wiadomo też czy mężczyźni przyznali się do zarzucanego im czynu. Grozi im nawet 10 lat pozbawienia wolności, natomiast nie trafili do aresztu.– Mateuszowi życia już nic nie wróci, ale Ci co go zabili nigdy nie powinni zobaczyć promieni słońca – skomentował ojciec 24-latka w rozmowie z "Super Expressem".