Koronawirus. Zmarła sprzedawczyni osiedlowego sklepu. Burza o klientów bez maseczek

- Pani była przesympatyczna. Zdarzyło się to, co stało. Podejrzewam, że przyczyną była jej tolerancja dla klientów, którzy przychodzili bez maseczek - powiedział dziennikarzom Polsatu mężczyzna mieszkający niedaleko sklepu, w którym pracowała ekspedientka.

Koronawirus. Seria zakażeń w sklepach

Według ekspertów, przypadki zakażeń w sklepach dowodzą, że podczas zakupów konieczne jest stosowanie maseczek ochronnych, rękawiczek i płynów do dezynfekcji. - Ludzie, którzy wchodzący do sklepów bez maseczek, powinni być wypraszani za drzwi. W razie czego jest policja, która powinna reagować. Apeluję do sprzedawców, aby zapomnieli o doraźnych zyskach. Nawet jeśli klient miałby zapłacić wysoki rachunek, to po zamknięciu sklepu na skutek zakażenia stracicie dużo więcej - mówi prof. prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny.