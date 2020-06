Koronawirus w Polsce. Klienci nie noszą maseczek w sklepach. Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Koronawirus w Polsce. Klienci nie noszą maseczek

Po pierwsze sprzedawcy skarżą się, że klienci nie stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. "Jak wynika z sygnałów i obserwacji RPO do obowiązku tego stosuje się co drugi klient placówek handlowych i usługowych. W skargach wskazuje się, że obowiązek ten w obecnym kształcie budzi poważne wątpliwości co do możliwości jego wyegzekwowania. Budzi to obawy pracowników - a także innych klientów, zwłaszcza tych z grupy ryzyka - o swe bezpieczeństwo zdrowotne" - pisze m. in. w swoim komunikacie RPO.