Koronawirus. Zakażony kasjer marketu budowlanego w Tarnowie. Sanepid ustalił, jak to się stało

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u kasjera marketu budowlanego Leroy Merlin w Tarnowie. Przechodzi on chorobę bezobjawowo, jednak dwie osoby z jego otoczenia trafiły do szpitala. To kolejne przypadki COVID-19 z rozwijającego się ogniska zakażeń w małopolskiej gminie.

Tarnów. Koronawirus u kasjera marketu budowlanego. (Agencja Gazeta)