Koronawirus zepsuje Wielkanoc. To więcej niż pewne. "Będą teleświęta"

Gościem programu "Newsroom" był prof. Andrzej Fal z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Eksperta zapytano m.in. o to, czy w święta wielkanocne powinniśmy wychodzić z domu. - Wydaje mi się, że trzeci raz z rzędu czekają nas teleświęta - powiedział lekarz. - Poprzednia Wielkanoc i święta Bożego Narodzenia i aktualne święta będą głównie "tele" dla bezpieczeństwa własnego i seniorów - dodał rozmówca Patrycjusza Wyżgi. - Chociaż w odróżnieniu od zeszłego roku i grudnia, seniorzy są w o tyle lepszej sytuacji, że większość z nich została w pełni zaszczepiona, czyli przyjęła dwie dawki - powiedział prof. Andrzej Fal. - Myślę, że to nieco zmienia sytuację - dodał gość Wirtualnej Polski i podkreślił, że nie zachęca do odwiedzin.

