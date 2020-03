Koronawirus. Zarażony ksiądz odprawił dwa pogrzeby

Okazało się, że chodzi o 66-letniego proboszcza parafii w Białopolu. Przebywał on już od pewnego czasu w szpitalu, ale dopiero wykonane testy wykazały u niego obecność koronawirusa. Po potwierdzeniu zarażenia ksiądz został przewieziony do szpitala w Puławach, który został przekształcony w szpital zakaźny.

Do zarażenia doszło prawdopodobnie podczas pogrzebu 9 marca, w którym uczestniczyła chora osoba, która wróciła z Włoch. Nie była to jedyna ceremonia tego księdza w tym dniu, gdyż następnie proboszcz odprawił pogrzeby jeszcze w dwóch innych miejscach na terenie gminy Białopole. Jak donosi lokalna prasa, do wójta gminy informacja o zarażeniu dotarła w środę wieczorem. Niezwłocznie poprosił on miejscowy Sanepid o dezynfekcję wszystkich obiektów, gdzie przebywał ksiądz: kościoła w Białopolu i kaplicy w Strzelcach.