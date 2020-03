Koronawirus. Zaostrzona kwarantanna. Mieszkańcy Francji wypełniają własnoręczne przepustki

Koronawirus w Polsce doprowadził do ograniczeń w przemieszczaniu się, które rząd w Polsce wprowadził we wtorek. Według wytycznych z domu można wychodzić tylko pojedynczo albo we dwójkę. I tylko wtedy, kiedy chce się iść po zakupy, do apteki, do lekarza, zaopiekować bliskimi czy wyprowadzić psa. A także, gdy trzeba dojechać do pracy. Ograniczenia mają obowiązywać do 11 kwietnia. Do tej pory rząd nie określił w jaki sposób będzie egzekwował dostosowywanie się do ograniczeń. Ale kraje, takie jak Francja, czy Włochy znalazły na to sposób - samodzielnie wypisaną przepustkę.