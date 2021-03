Koronawirus zamknie kolejne województwo. Warmińsko-mazurskie i pomorskie to tylko początek

Epidemia w Polsce nie zwalnia. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 954 nowych przypadkach koronawirusa. Czy możliwe jest wprowadzenie lockdownów na terenie kolejnych województw? Dr Paweł Grzesiowski nie ma wątpliwości: - Warszawa i Mazowsze powinny być zamknięte tydzień temu tak, jak wcześniej zamknięto Warmię i Mazury. Ja uważam, że każdy z nas, kto widziałby dane, podjąłby taką samą decyzję - tłumaczył w programie WP "Newsroom". Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej podkreślił, że "to nie jest decyzja jego, to jest decyzja podyktowana niepokojem o to, że pacjenci z Mazowsza jeżdżą w tej chwili do szpitali w powiatach okolicznych, bo nie ma gdzie ich położyć". Ile co najmniej powinien potrwać tego rodzaju lockdown? - W tej chwili najkrótszym okresem, w którym należy wprowadzać tego rodzaju restrykcje, to są 2-3 tygodnie - zaznaczył. Dodał, że "musimy na dwa tygodnie co najmniej wyłączyć aktywność ludzi, czyli oni mają po prostu zostać w domach". - Zamykamy szkoły, galerie handlowe, atrakcje wszelkiego rodzaju - wyliczał ekspert.

