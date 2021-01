Koronawirus. Zakon rycerski trafił na listę punktów szczepień przeciw COVID-19

Arłukowicz zamieścił w serwisie społecznościowym tweeta skierowanego do p.o. dyrektora zachodniopomorskiego NFZ Agnieszki Pietraszewskiej-Machety. "Szanowna pani dyrektor, podobno przedstawiciele NFZ byli w tym Zakonie Rycerskim Kalatrawy w Świdwinie. I zatwierdzili jako punkt szczepień. Jeżeli nie byli, to na jakiej zasadzie trafił na listę punktów szczepień? Spełnia wymogi? To jest podmiot leczniczy, który ma umowę z NFZ?" - zapytał polityk.

NFZ: po kontroli podmiot został zdyskwalifikowany

Na pytanie, czy to oznacza, że ogłoszona we wtorek przez rząd lista placówek do szczepień nie była wcześniej weryfikowana, rzecznik zachodniopomorskiego NFZ odpowiedziała: - Na liście znalazły się wszystkie podmioty, które wypełniły i złożyły formularz. Te, które nie miały do tej pory umów z NFZ, będą skontrolowane. Być może ta lista została opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia za wcześnie. Myślę, że jeszcze kilka podmiotów może zrezygnować. Musimy uzbroić się w cierpliwość - stwierdziła Małgorzata Koszur.