Szczepionka na COVID. Bez szczepienia nie polecisz? Dworczyk tłumaczy

Szczepionka na COVID. W Polsce zaszczepiono już ponad 170 tys. osób. Jak na konferencji w KPRM przekazał Michał Dworczyk, rząd ustalił status osoby zaszczepionej. Wyjaśnił też pewne kwestie związane z przywilejami tych osób.

Szczepionka na COVID jest dostępna w Polsce od 27 stycznia. Od tego dnia 7 stycznia zaszczepiono około 160 tys. osób. Łącznie do naszego kraju dotarło już blisko 700 tys. dawek szczepionki.

Szczepionka na COVID. Konferencja w KPRM

W czwartek 7 stycznia głos ws. narodowego programu szczepień zabrali Michał Dworczyk - pełnomocnik rządu ds. szczepień, Paweł Szefernaker - wiceszef MSWiA oraz Michał Kuczmierowski - prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

- Mamy już zaszczepione 177 tys. osób w Polsce. Dostarczono ponad 204 tys. dawek do punktów szczepień. Zutylizowano 215 dawek. To z powodu mechanicznych uszkodzeń fiolek. Mamy też 8 przypadków lekkich odczynów poszczepiennych - przekazał Michał Dworczyk.

Szczepionka na COVID. Rzecznik rządu potwierdza doniesienia dot. negocjacji

Jak poinformował pełnomocnik ds. szczepień, Polska jest na trzecim miejscu pod względem liczby szczepień w Europie. - Mamy zakontraktowane 60 mln dawek szczepionki. W ramach porozumienia z UE. W Polsce będziemy stosować też szczepionki na COVID firmy Pfizer oraz Moderna, która niedawno została zaakceptowana przez Komisję Europejską - tłumaczył.

Michał Dworczyk przypomniał też, że do końca marca 2021 roku zaszczepione zostanie około 2,95 mln pacjentów w Polsce. - Do tego czasu do Polski dotrze blisko 6 mln dawek tych szczepionek - zaznaczył polityk.

- Dziś szczepionka na COVID to towar deficytowy. Wszystkie państwa chciałyby zwiększenia jej dystrybucji. Jedyne co nas ogranicza to unijny system dystrybucji szczepionek - dodał Michał Dworczyk. - Jeżeli do końca marca uda nam się zaszczepić te 3 mln Polaków, to będzie to duży sukces - podkreślił.

Szczepionka na COVID. Pełnomocnicy ds. szczepień w każdym województwie

Pełnomocnik ds. szczepień poinformował też, że rząd porozumiał się w kwestii szczepionek z samorządami. Pierwsza umowa dotyczy propagowania materiałów zachęcających do szczepień. - Drugi to kwestia organizacji przez samorządy dowozu i zabezpieczenia szczepionek, a także dowozu potrzebujących mieszkańców do punktu szczepień. Rząd za to zapłaci - zaznaczył Michał Dworczyk.

Głos ws. porozumienia z samorządem zabrał też wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. - Założyliśmy, że na terenie miast, gdzie funkcjonuje komunikacja, nie będzie potrzeby transportu niepełnosprawnych do punktów szczepień. W innych przypadkach osoby te muszą mieć poświadczenie o przynależności do danej grupy z niepełnosprawnością - tłumaczył.

Wiceszef MSWiA wyjaśnił też, na czym będzie polegała współpraca rządu z samorządami ws. promocji szczepień. - Na terenie województwa ustaleni zostaną pełnomocnicy ds. szczepień. Będą spotykać się co tydzień, by informować dalej, jak szczepienia będą przebiegały w danych powiatach. Rząd zapewni też samorządom dostęp do wszystkich materiałów promocyjnych - mówił Paweł Szefernaker.

W trakcie konferencji padło pytanie o szpitale węzłowe. - Mamy ich obecnie 609 w całej Polsce. Pełna odpowiedzialność za organizację procesu szczepienia spoczywa właśnie na tych szpitalach - zaznaczył pełnomocnik ds. rządu. - 99 proc. szpitali węzłowych etycznie prowadzi te procesy szczepienne. Trzeba za to podziękować lekarzom, pielęgniarkom, którzy tam pracują - dodał Michał Dworczyk.

Szef KPRM poinformował też, że w połowie stycznia rozpocznie się akcja informacyjna w samorządach. - Od kilkunastu dni trwa rozklejanie plakatach na przystankach i bilbordach. Przez ostatni tydzień pojawiło się ponad 400 spotów w mediach - podkreślił.

Szczepionka na COVID. Bez szczepienia na polecisz? Dworczyk odpowiada

Pojawiło się też pytanie o to, kiedy przyspieszy dysponowanie szczepionek do szpitali. - Proces szczepień przyspieszy znacząco w II kwartale roku, gdy więcej szczepionek będzie dostępnych na rynku. Obecnie jesteśmy uzależnieni od preparatów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Przypomnę, że z transportu, który przylatuje do Polski, połowę dawek szczepionki dysponujemy do szpitali, drugą do magazynów, by każdy zaszczepiony miał pewność, że otrzyma drugą dawkę - mówił pełnomocnik rządu.

Dworczyk sprecyzował też informacje dotyczące statusu osoby zaszczepionej. - Został on sporządzony i jest dostępny w narodowym programie szczepień. Planujemy też uregulować pewne przepisy na poziomie rozporządzenia. Takie osoby zostaną zwolnione z kwarantanny, nie będą musiały nosić też maseczki, bo nie będą zakażały. Z kolei to, że linie lotnicze w ramach swoich wewnętrznych regulaminów ustalą pewne przepisy, nie jest zależne od rządu - tłumaczył.

Szczepionka na COVID. Narodowy program szczepień

Narodowy program szczepień rozpoczął się 27 grudnia 2020 roku. Tego dnia w Polsce szczepionka na COVID firmy Pfizer-BioNTech została wykorzystana po raz pierwszy.

Strategią rządu w fazie "0" zaszczepieni zostaną lekarze, osoby z personelu medycznego, pracownicy naukowi uczelni medycznych, studenci tych uczelni oraz pracownicy administracyjni szpitali.

W grupie "1" znaleźli się seniorzy, nauczyciele oraz służby mundurowe. Możliwość zapisywania się na szczepienia, jak informował rząd, ruszy w piątek 15 stycznia. Szczepionka na COVID w pierwszej kolejności ma zostać podana osobom najstarszym.