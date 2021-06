Koronawirus zaatakował Azję już 25 tys. lat temu? Najnowsze badania naukowców zaskakują

Epidemia sezonowa czy nowe szczepy?

Naukowcy wskazują, że ich odkrycie jest nie tylko dowodem na najwcześniejszy kontakt ludzi z koronawirusami, ale także pokazuje obraz, jak długo mogą one się rozprzestrzeniać. Zaznaczono bowiem, że wirus przestał wywierać presję ewolucyjną na genomy ok 5 tys. lat temu, co oznacza, że epidemia utrzymywała się około 20 tys. lat.