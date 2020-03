Koronawirus z Chin "wraca" do Chin. Coraz więcej zarażonych na całym świecie

Co ciekawe, jak informują chińskie władze, choć liczba przypadków nowych zakażeń koronawirusem w Chinach spada w ostatnich dniach, to pojawiają się nowe przypadki, które nie mają związku z ogniskiem epidemii w Chinach. Wirus jest obecnie "importowany" do Chin z innych krajów, takich jak Iran, Włochy czy Korea Północna. Odnotowano już 36 takich przypadków. Władze nie podają obywatelstwa osób, które przywlekły ponownie do Chin koronawirusa.