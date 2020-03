Koronawirus z Chin. Polacy wracający z Włoch zgłaszają się do szpitali

Koronawirus na dobre zadomowił się we Włoszech i zaczyna przenosić się do kolejnych europejskich krajów. W Polsce póki co nie ma żadnego potwierdzonego przypadku COVID-19, jednak od kilku dni do szpitali zgłasza się coraz więcej turystów wracających z Półwyspu Apenińskiego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus z Chin. Kolejni podróżni z Włoch zgłaszają się do szpitali (zdj. ilustr.) (PAP, Fot: PAP/Marcin Bielecki)

Od kilku dni Włosi walczą z rozprzestrzeniającym się po kraju wirusem. Najpoważniejsza sytuacja dotyczy północnych rejonów - szczególnie Lombardii. Do wtorkowego wieczora potwierdzono śmierć 11 osób, kolejne 322 pacjentów jest zarażonych COVID-19. - Wszystkie ofiary śmiertelne koronawirusa były w wieku powyżej 80 lat i mieszkały w prowincji Lombardia - przekazał szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli.

We wtorek w Polsce odnotowano jedynie 3 zgłoszenia podejrzenia koronawirusem. Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku trafił chłopak, który niedawno wrócił z Włoch i uskarżał się na objawy zbliżone do COVID-19. Szybko okazało się, że nastolatek przebywał w innym rejonie Włoch i nic poważnego mu nie dolega.

Z kolei do Sanepidu w Lesznie zgłosił się mężczyzna, który parę dni temu przebywał na północy Italii. - Skarżył się wyłącznie na ból gardła, ale objęliśmy go naszym nadzorem – przekazała w rozmowie z elka.pl Irena Ojo, zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie.

Zobacz też: Wybory prezydenckie 2020. Znikające wpisy Andrzeja Dudy. Adam Bielan wyjaśnia

Do najpoważniejszego incydentu doszło w Świętokrzyskim. Jak informuje TVP3 Kielce do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgłosił się 44-latek z objawami podobnymi do zakażenia koronawirusem. Natychmiast przeniesiono go na Oddział Zakaźny szpitala przy ulicy Radiowej. W związku z tą sytuacją wstrzymano inne przyjęcia na oddział. 44-latkowi pobrano już materiał do badań, który następnie zostanie przewieziony do laboratorium do Warszawy.

Późnym wieczorem Radio Gdańsk podało nieoficjalną informację, że dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa trafiły do szpitala w Kościerzynie. Młodzi ludzie - kobieta i mężczyzna - zgłosili się do Nocnej Opieki Chorych przy szpitalu. Mieli uskarżać się na wysoką gorączkę, kaszel i duszności. Niedawno wrócili z Włoch.

Polskie władze próbują uspokajać nastroje, jednak sam minister zdrowia publicznie przyznaje, że dotarcie COVID-19 do Polski to kwestia czasu. W związku ze zwiększoną liczbą zarażeń koronawirusem w Europie prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorkowy wieczór z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. Podobne spotkanie odbędzie z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz Generalnym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.

Koronawirus z Chin. Świat walczy z rozprzestrzeniającą się epidemią

Koronawirus, który po raz pierwszy pojawił się w grudniu, bardzo szybko rozprzestrzenia się po całym globie. Do wtorkowego wieczora potwierdzono śmierć 2708 osób. Zarażonych nim jest już ponad 80 tys. osób na całym globie.

arcgis Podziel się

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl