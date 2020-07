Koronawirus. Wzrost zakażeń we Francji. Zaostrzone kontrole na granicach, więcej testów

Koronawirus. Zwiększone kontrole na granicach we Francji

Liczba aktywnych ognisk koronawirusa we Francji wynosi 209. Ostatniej doby przybyło 10. Prezydent Macron zwołał na piątek Radę Obrony Narodowej, w której wzięli udział ministrowie najbardziej zaangażowani w walce z pandemią. Po obradach premier Francji Jean Castex pojechał na jedno z podparyskich lotnisk, by sprawdzić jak działa infrastruktura, która służy do kontroli sanitarnej pasażerów.