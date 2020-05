Koronawirus. Wybory 2020 r. Prof. Antoni Dudek: Borys Budka jest dziś w poważnych kłopotach

Borys Budka Pana zdaniem powinien te drzwi uchylić i wymienić jednak Małgorzata kidawa-błońska teraz boję się nadarzy okazja Polityka to jest brutalna gra i powiedzmy sobie jasno pani mi nie dała rady Oczywiście ona na pewno ma większe poparcie niż 2 3% Bo to były te sondaże które właściwie prowadzone w momencie w którym ja się nie było wiadomo że ma w ogóle kandyduje ale ona już widać wyraźnie straciła pozycji do marca Biała pozycję numer 2 we wszystkich sondażach po marcują straciła i nie wiem czy to będzie Szymon Hołownia kosiniak-kamysz czy może się jeszcze uda na przykład Krzysztofowi Bossa covid jakimś cudem ich wyprzedzić ale już na pewno nie pani kidawa-błońska przynajmniej Tego lata będzie tym głównym konkurentem Andrzeja Dudy to zostało stracone i tego w żaden sposób już się nie odzyska bo jest za mało czas to nie nawet kandydat Borys Budka miał naprawdę kapitalna możliwość ucieczki od tego gdyby zaproponował propozycję Po którą byś się podpisał zmiany Konstytucji i odczekania 2 lata za 2 lata prawdą Andrzej Duda ta propozycja zakłada że w ogóle nie mógłby kandydować ale podejrzewam że za 2 lata nastroje społeczne będą tak złe że dziś rządzący będą w ogromnych Na rabatach i teraz tak naprawdę kogo Borys Budka miał za te 2 lata Donalda Tuska Rafała Brzozowskiego na czasie i Platforma Obywatelska status głównej partii opozycyjnej tymczasem Platforma Obywatelska za chwilę za parę tygodni czy miesięcy może znaleźć sytuacji której być może jeszcze ciągle zgłosiło pozycji No była ponad 100 posłów i tego jej nic ale zarazem kandydat na prezydenta zajmie piąte czy szóste miejsce w wyborach prezydenckich co będzie wizerunkową katastrofę więc dzisiaj Borys Budka naprawdę jest w poważnych kłopotach i nie skorzystał z która się pojawiła choć oczywiście jeszcze może teoretycznie zmienić zdanie Tylko nie wiem dlaczego z taką gorliwością od wczoraj zapowiada że pani kidawa-błońska jest dalej waszą kandydatką zaraz zaraz mówić że zobaczymy jakie będą War wyborów po prostu za szybko deklaruje pewne rzeczy Ja myślę że to jest to jest to czego wynika prezes Kaczyński może zwrócić uwagę jak niezwykle rzadko prezes Kaczyński się wypowiada w mediach i to zazwyczaj on tego unika Borys Budka też nie powinien biegać to 5 minut na konferencję prasową oszczędny gospodarzyć słowem bo wtedy możemy oby więcej czasu na refleksje na Przeanalizuj scenariusz w tym roku się dzisiaj zachowuje ciągle szeregowy poseł który się przebić z technikum do przednich a on się przebił on jest na czele głównej partii opozycyjnej tylko że na razie No nie bardzo mu to wychodzi powinien poprosić albo trzaskowskiego a gotówka żeby w tej chwili w duszy i do gry nie wiem to znaczy oczywiste że te dwa nazwiska to są dzisiaj główne nazwiska na liście potencjalnej ale gdyby trzeba było wymienić panią kidawę-błońską to niewątpliwie to jest tych dwóch polityków obozu platformy czy koalicji Obywatelskiej który się nasuwają jako potencjalni poważnych kandydacie co tam też inni Borys Budka powinien był już wcześniej zrobić za zlecić pogłębiony badania socjologiczne i przedstawić te dwa nazwiska i jeszcze kilka innych które ma Iza Polacy reagują w tych badaniach na te nazwiska sprawuje Donald Tusk ma największe elektorat negatywny z kolei Trzaskowski na pewno by wygrał w Warszawie ale poza Warszawą Obawiam się że kompletnie by nie miał szans tam są jeszcze inne postać ale od tego jest socjologia są zaawansowane badania chyba jeden z sukcesów Prawa i Sprawiedliwości które 55 rok rządzi Polską polega na tym że permanentnie robią badania za nasze pieniądze bo jest w Kancelarii Premiera specjalne centrum rzekomych studiów strategicznych który nie znajduje się żadnych niestety studiami strategicznymi tylko badaniami opinii publicznej nastrojami i oni dość nie reagują na te zmiany na studiach preferencji Polaków i związku z tym są sprawniejsi Platforma Obywatelska ma nie ma Oczywiście tylko środków co piszesz który rządzi ale ma na tyle środków finansowych badania robić Mam wrażenie że ich nie robi albo jest słabo albo albo nie korzysta z ich wyników w klasie na pewno da się dzisiaj zrobić badania na temat tego kto mógłby najskuteczniej zastąpić panią Płońsk No ale skoro budka Twierdzi że będzie pani Kidawa i kropka No to po co będziesz wracał takie badania skoro on uważa że wie lepiej