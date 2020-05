WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Andrzej Duda + 2 debata prezydenckawładysław kosiniak-kamysz 17 min. temu Koronawirus. Wybory 2020 r. Prezydent Andrzej Duda: złożyłem najwięcej ustaw po Lechu Kaczyńskim Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas debaty, że to on, zaraz po prezydencie Lechu Kaczyńskim, złożył w Sejmie największą liczbę ustaw.... Rozwiń Szanowni państwo w tej kadencji zł … Rozwiń Transkrypcja: Szanowni państwo w tej kadencji złożyłem w polskim sejmie 31 projektów ustaw tylko prezydent Lech Kaczyński złożył i więcej tych wszystkich prezydentów do tej pory którzy byli po 80 roku w jednej kadencji W związku z powyższym ten wynik jest naprawdę bardzo dobre Między innymi wśród nich była przede wszystkim ustawa obniżająca wiek emerytalny Tak tak panie kandydacie Władysławie wiek emerytalny który pan podwyższa o między innymi swoimi podpisami mam tutaj dokumenty które te pańskie podpisy potwierdzają bo pan był wtedy ministrem który był za to odpowiedzialny razem z Tuskiem ale bezpieczeństwo Polski wzmacnia się na naszych oczach i to są moje działania także to Baltic Bike gazociąg którym będzie biegł gaz szelfu norweskiego do Polski którego budowa tym czasie się rozpocznie dlatego że są już wszystkie zgody i jest podpisana umowa z firmą która ten gazociąg ma wykonywać powstał w międzyczasie gazoport w Świnoujściu jesteśmy coraz mocniej si będziemy w pełni suwerenne niedługo dzisiaj mamy w świetle taty ze Stanami Zjednoczonymi Wolin amerykańskie Które gwarantują Dwudziestolecia kosiniak-kamysz Bardzo proszę o odpowiedź Drodzy państwo ich pierwszy sukces tej debaty Andrzej Duda a odniósł do innych kandydatów byłby pan Jezus ma kiwi z tą poszukał Panny w archiwum tak zmiana wieku emerytalnego była po to żeby podnieść świadczy wysokość świadczenia No i do tego nie ma powrotu choć podczas pana kadencji wiek emerytalny rolników wzrósł o 5 lat 5 lat z dnia na dzień pytanie co z głodowy mi emeryturami bo 180 000 osób za pana kadencji W 180000 osób więcej pobiera emeryturę poniżej minimalnej emerytury Co ze zwrotem ubóstwa wskaźników ubóstwa i wykluczenia do 20% u emerytów jest na to rozwiązanie emerytura bez podatku bezpieczeństwa naszego nie zabezpieczy tylko i wyłącznie armia i sojusz ale Wspólnota Narodowa tych lat a rozwalania wspólnoty narodowej przez Andrzeja Dudę przez ferajne z Nowogrodzkiej trzeba