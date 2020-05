Koronawirus. Wybory 2020 r. Polonia ma czas do czwartku, żeby się zarejestrować

Koronawirus. Wybory 2020 r. Rejestracja dla Polonii

Chociaż ostateczna decyzja w sprawie wyborów prezydenckich 2020 r. jeszcze nie zapadła, to formalnie tylko do czwartku muszą zarejestrować się osoby, które chciałby oddać swój głos poza granicami Polski. Podczas rejestracji na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem ewybory.msz.gov.pl (lub ewybory.msz.gov.pl/m w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych) należy podać swój numer PESEL i dokładny adres zamieszkania za granicą. Rejestracja ta jest ważna zarówno w I jak i ewentualnej II turze wyborów 2020 r.

MSZ w instrukcji do rejestracji podkreśla, że przy wpisywaniu adresu zamieszkania za granicą trzeba podać pełne dane adresowych w formacie stosowanym przy korespondencji pocztowej. Warto się też upewnić, czy w miejscu, w którym będziemy przebywać, znajduje się okręg konsularny z komisją wyborczą. Jeśli ktoś ma problem z uzyskaniem takiej informacji powinien skontaktować się z najbliższym konsulatem w danym kraju.

Koronawirus. Wybory 2020 r. Na stronach MSZ termin 10 maja br. ciągle jest aktualny

Mimo, że w środę nie zapadły żadne ostateczne decyzje w sprawie daty wyborów 2020 r., to na stronach internetowych MSZ nadal można znaleźć informację, że odbędą się one 10 maja br. Zgodnie z tą informacją lokale wyborcze poza granicami Polski będą otwarte w godz. 7-21. Jednym wyjątkiem są kraje Ameryki Południowej, gdzie będą one otwarte już w sobotę 9 maja 2020 roku w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego. Ewentualna druga tura wyborów 2020 r. odbędzie się dwa tygodnie później. W krajach Ameryki Południowej analogicznie w sobotę,