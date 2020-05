WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus. Wybory 2020 r. Partyk Jaki: robię wszystko, żeby zachować jedność Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, europoseł PiS i członek Solidarnej Polski przyznał w środę w programie specjalnym Wirtualnej Polski, że koalicja rządząca nie... Rozwiń Mam nadzieję że no są sygnały że d … Rozwiń Transkrypcja: Mam nadzieję że no są sygnały że duża część posłów porozumienia w tym momencie nie zawiedzie No bo ja nie wiem jak oni mają zamiar wytłumaczyć to swoim wyborcom idziemy Co prawda Chcieliśmy żeby można było kupić stół do sklejania w Ikei ale nie zgadzamy się na wybory na wybory które notabene mieli chcemy przeprowadzić korespondencyjnie który to sposób bezpieczniejszy ze wszystkich dotychczasowych sposobów i to nie jest zdanie Patryka jakiego przeprowadzania wyboru tylko to jest zdanie Mucha o ponad to se państwo przypomnieć że dzisiaj mamy oświadczenie komis która wskazuje na to że Polska ma wyjście najlepiej wszystkich państw europejskich z tego całego kryzysu Dlatego moim zdaniem część po prostu porozumienia prze licytował o być może za to że dzisiaj kiedy my rozmawiamy sytuacja w Polsce będzie dużo gorsza niż jest naprawdę Chociaż i tak jest wiele problemów mamy tego świadomość ale myśleli że będzie dużo gorzej i wtedy wyjdzie na na nich natomiast tak się nie stało okazuje się że Polska przy wielu wskaźnikach radzi sobie najlepiej w Europie są panem ją koronawirusa i ci nawet Komisja Europejska potwierdziła że ma największe szanse aby z takim polpozyszyn po zakończeniu tej całej pandem No jeżeli chodzi o spadek PKB ale jeżeli chodzi o stopę bezrobocia to nie jest to pewnie Ale panie pośle Mówi pan że pan pracy nad tą jednością zjednoczonej prawicy Co to oznacza To znaczy że jest pan wysłannikiem tutaj do posłów porozumienia i z nim jakoś negocjuje niczym Michał Dworczyk znaczy ja negocjacje polityczne mają to do siebie że nie mówi się oni sposobu otwarty dlatego Panowie proszę mi wybaczyć ale rzeczywiście jestem zaangażowany most often procesji od rana do wieczora robię co w mojej mocy aby tą większość zachować bo uważam że prawica jest wielką wartością Ja na pewno Przyjdzie kiedyś czas do tego by podsumować dorobek tego rządu ja sam Miałem często wiele wątpliwości co do różnych rzeczy które lubi Mahle wątpliwości co do tego że bilans jest za Polski niezwykle pozytywny to też dlatego jesteśmy tak atakowani z zewnątrz dlatego że Polska według różnych obiektywny wskaźników naprawdę się podnosi to znaczy Polska zaczyna przedmiotową politykę Europejską co się nie podoba w Unii Polska zakończyła unię uzależnienie od gazu i w ogóle energetyki szczególnie rosyjskiej co się również nie podoba Dlatego że wiele państw europejskich ty na przykład bardzo mocno Francja i Niemcy mają z nimi strategiczne interesy energetyczne Polska również świetnie radziła sobie w ostatnich latach go dlatego No to jest Polska po prostu zaczęła być problemem ale zaczęłam się nie dlatego że jest słabsza tylko dlatego że była coraz silniejsza i przykro mi No niektórzy politycy porozumienia chcą ten kursy zniszczyć o takich osobach jak pan wysłannika czy też negocjatorach Paweł Kukiz chociażby mówi że to są polityczni kłusownicy tak się pan czuje po polityczny kłusowniczy sobie Pan powiedział tym tym tak nazywają osoby które w tej chwili walczą o tę utrzymanie tej stabilnej większości rządowej No i ja bym to nazwał profesjonalną polityką to znaczy profesjonalna polityka polega na tym aby rozmawiać i przekonywać do swoich racji i żeby wymieniać się argumentami politycznymi nauki są ludzie którzy to robią i są profesjonalistami są ludzie którzy tego nie robią udają że polityka wygląda inaczej niż wygląda Polityka to nie jest łatwe zajęcie I na pewno nie jest zajęcie dla każdego żebyś to już nie posłużyć klasykiem Ludwikiem dornem ale to może nie o tej porze na tej Dobrze pani poszła to w takim razie szablon na Kto wygra głosowanie to wciąż są nadzieję czy może macie już pewność że głosowanie w sejmie jest zabezpieczone pewności nie ma aczkolwiek Czekamy Spokojnie to będziemy pracować w ostatni godziny głosowania dodatkowo mamy też rozpisane inne scenariusze i będzie potrzeba też państwu że jest stanowisko głównej partii Prawo i Sprawiedliwość i o tym że jeżeli posłowie porozumienia nie zachowują się tak jakby nakazywał na nakazywał kto interes państwa to będzie to oznaczało że muszę opuścić klub Zjednoczonych rodziców alternatywy w takim razie skoro jest plan b i Plans to to Jaka jest alternatywa Kiedy wybory alternatywy mamy natomiast w tej chwili nie chcemy się nie chcemy ich ogłaszać publicznie Ale panie pośle zostały 3 dni 3 dni do wyborów No ja rozumiem tylko że pamiętacie państwo że sytuacja w której się dzisiaj znaleźliśmy To nie jest wina obozy zjednoczonej prawicy no Po pierwsze to żeby mamy problem z Korona wirusem to nie jest nasza wina to że musimy zorganizować wybory tym też nie jest nasza wina to nie tylko po prostu kończy się kadencja prezydenta w państwach demokratycznych jak kończy się kadencja to trzeba przeprowadzać wybory po trzecie trzeba sobie zadać pytanie Jakie są alternatywy to znaczy opozycja jaką alternatywa Proponuję żeby wybory za rok bo nie wiem czy ktoś pan ma jakąś gwarancję że za rok będziemy pewnie albo nie mówiłem że to jest moment musi być momenty będziemy pewni że nie ma pan debil No to przepraszam bardzo kto z nas ma ten tej pandemii już nie będzie Obawiam się że nikt takiej pewności nie ma to po pierwsze a po drugie to by oznaczało że trzeba by było przedłużać stan wyjątkowy co 30 dni w sejmie to był oznaczało że przez rok czasu zamiast zajmować się Pomaganie przedsiębiorcą w polskiej gospodarce polskiemu państwu przez jeszcze rok czasu mielibyśmy kampanię wyborczą a Andrzej Duda miałby 6 rok Który z niezgodny z konstytucją No to proszę państwa no to alternatywa którą przedstawiają nasi konkurenci jest po prostu jeszcze gorsza i to oni razem z Jarosławem gowinem niestety doprowadzili na to co w takiej sytuacji w której dzisiaj jesteś co najważniejsze i tak prawie wszystkie sondaże pokazują że większość Polaków duża część Polaków weźmie udział w wyborach korespondencyjnych nie są na to zamknięci dlatego że Przypominam że dzisiaj jest tak że często w domu odbieramy pizzę czy czy sushi w taki sposób Dlaczego nie moglibyśmy odebrać karty wyborczej poza tym Poza tym pamiętacie państwo że WH umówisz najbezpieczniejszy sposób jeszcze istotne takie głosowanie jest charakterystyczne dla zachodnich demokracji w Szwajcarii Stanów zjednoczonych Niemiec Przypominam że Niemcy to nie tylko Bawaria wybory ale jeżeli to w takim razie mam rozumieć że wprowadzenia którego ze Stanów nadzwyczajnych Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie rozważa No w tej chwili nie znaczy w tej chwili się koncentrujemy na tym żeby przeprowadzić wybory w formie Corso najbezpieczniejszy dla obywateli stosowanej w wielu państwach zachodniej demokracji