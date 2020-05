WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze michał kamiński + 3 koronawiruskaczyński jarosławwybory 2020 oprac. Tomasz Bodył 1 godzinę temu Koronawirus. Wybory 2020 r. Michał Kamiński: Kaczyński jest dziś zbyt słaby, żeby oszukać Gowina - Jarosław Kaczyński pokazał w sobotę, że jest za słaby, żeby oszukać Jarosława Gowina - mówi wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w programie... Rozwiń panie marszałku Podkreśl pan co na … Rozwiń Transkrypcja: panie marszałku Podkreśl pan co najmniej trzy razy o tym Jeśli jest jeszcze ciągle większości jak on obserwował to co się dzieje a działo w sobotę za zamkniętymi drzwiami na Nowogrodzkiej naprawdę ma pan przekonanie że większe nie ma co tam się podziało Panie redaktorze przypomnimy się przypomnijmy sobie sekwencje zdarzeń w piątek Jarosław Kaczyński zawiera kompromis z Jarosławem przepraszam w czwartek Jarosław zawiera z Jarosławem Kaczyńskim kompromis ten kompromis mówiąc językiem najbardziej brutalnym oznacza że Jarosław Gowin boi się policzyć swoje ale on również oznacza że Jarosław Kaczyński boi się policzyć swoje szable więc oba i nie chcąc by w piątek rano doszło do zero-jedynkowe sytuacji w której albo się okaże że Kaczyński nie ma większości Bo się okaże że ją ma bez Gowina i wtedy Gowin jest zupełnie na aucie obaj robią krok do tyłu No ale powstaje pytanie kto miał rację w sobotę jest jakiś już kompletnie niezrozumiałych powodów Jarosław Kaczyński postaram się udowodnić kto naprawdę przegrała kto naprawdę wygrał i wywołuje parą godziny mega kryzys polityczny W wyniku którego okazuje się że to Jarosław Kaczyński się w większości skoro gowinowi ustąpił skoro w sobotę koło południa myśli sobie Jarosław Kaczyński że może Gowina wystrychnąć na dudka i ośmieszyć go przed całą polską łamiąc danemu organizuje W tym celu potężną akcję polityczną jak choćby orędzie marszałka sejmu czyli mówimy o jakąś poważnym planie a nie o rozmowie kawiarnia ney-jak usiłuje to przeprowadzić w momencie w którym Jarosław Gowin się mu ostro Stawiaj jak rozumiem sprzątam i porozumienia będącymi w rządzie w tym jak mnie mam z panią wicepremier Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawy że nie ma większości i dlatego mimo podjętej na oczach ojczyzny całej próby próby oszukania Gowina okazuje się już dzisiaj siły nawet oszukać Gowina Jarosław Kaczyński w sobotę postanowił całej Polsce udowodnić że dzisiaj nawet nie jest w stanie oszukać najmłodszego partnera swoich koalicji rządowej że jest słaby i to oznacza że przynajmniej jeżeli nie jest pewny to bardzo boi się tego czy ma większość w sejmie panie marszałku mówi Pan Jarosław Gowin Jarosław Kaczyński ale w tej układance zjednoczonej prawicy jest jeszcze element czyli Zbigniew Ziobro Jaka była rola Zbigniewa ziobry w tej całej sprawie sobotniej Myślę że dokładnie taka sama jak swego czasu Zbigniewa ziobry i Jacka Kurskiego przy próbie w manewrowania prezydenta świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w traktatu lizbońskiego także wtedy ni stąd ni zowąd była próba odwrócenia polityki o 180 stopni i ta próba o mało się nie udała ją mało się wtedy nie zakończyła mega kompromitację całego państwa chwała Bogu byli wtedy mądrzy ludzie którzy temu zapobiegli i dzisiaj jest dokładnie ten sam mechanizm Jak czytamy w mediach zapewne Jarosław w telewizji Minister Sprawiedliwości chcąc się na chcąc się na gowinie jak mniemam odegrać za jego sukces przekonani prezesa do zupełnie absurdalne i z jego punktu widzenia polityki bo Jarosław Kaczyński poszedł na oczach publiczności na wojnę z gowinem po raz kolejny w sobotę i ją w ciągu paru godzin przegrał No to trudno o gorszy scenariusz z punktu widzenia nie mam nadzieję jak jestem przekonany że on też z tego wyciągnie wnioski No kto go w ten sytuacje w ładował Jarosław taki Kaczyński uszanował polską konstytucję na razie tylko że został do tego zmuszony a nie dlatego że uważał że inaczej nie można ale został do tego zmuszony taką a nie inną podstawą Gowina panie marszałku i abstrahując od tego jak go wino a ja go generalnie Żeby było jasne oceniam źle to w tej konkretnej sprawie odegrał absolutnie rolę pozytywną i Najlepszy dowód że Prawo i Sprawiedliwość próbowało jeszcze w sobotę go oszukać Poznań uznali że to rozwiązanie na które się Gowin zgodził w czwartek wieczorem nie jest takie dobre dla psów i ich Jarosław Kaczyński poszedł na wojnę która dzisiaj Widać wyraźnie do wygrania Ale poszedł ją On nie musiał iść na tą wojnę No to jest istota rzeczy i myślę że dzisiaj wielu ludzi wpisz je zadaję sobie pytanie Hej no jak długo jeszcze ten człowiek będzie nami kierował bo o mało co nie wywrócił większości parlamentarnej przez swoją politykę i dzisiaj Oczywiście to jest pytanie którą muszę że muszę sobie zadawać przede wszystkim zwolennicy dobrej zmiany co poszło nie tak że ten mechanizm który przez 5 lat gwarantował realizację marzeń Jarosława Kaczyńskiego za szwankował w kluczowym momencie bo zatankował to widać wyraźnie być może jednak w 21 wieku w takim społeczeństwie jak Polska po prostu autorytarny model w którym jeden facet rządzi 40 milionami obywateli nie jest przeprowadzenia jesteśmy za nowoczesnym za normalnym narodem i państwem by wizja Jarosława Kaczyńskiego mogła się ziścić niedotycząca jego idei tego jak on kocha Pana Boga i Polskę nie ja teraz mówię o jego wizji jak on ma sam rządzić Polską po prostu dzisiaj także do jego zwolenników powinno dojść to kochani jesteśmy 21 wieku marudzi Już się tak nie da bo nie tacy próbowali zdjąć tak Polakom im się nie udało to z całym szacunkiem do Jarosława Kaczyńskiego jemu się tym bardziej nie uda tego karku Polakom zdjąć