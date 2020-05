Koronawirus. Wybory 2020 r. Marcin Makowski: Straceńcza misja Rafała Trzaskowskiego

Ja też się przysługiwała się na morze i Rafał Trzaskowski gdzie walczyć o państwo silne o to państwo którym jest silne są samorządy Bo świat się zmienia i wszystko trzeba Zmień ciągnie za sobą nową energię Platformy Obywatelskiej który to już raz Platforma Obywatelska miała tą nową energię pokazać przecież Rafał Trzaskowski kandydat na prezydenta warsz energią miał być na okazało się że wygrał w pierwszej turze zaskakujące wysokim oparciem natomiast sama jego prezydentura w Warszawie bo cenie na jest różnie wiemy że przez Warszawiaków Gene opinii publicznej pozytywnie ale te afery chociażby strzałką czy kwestie podnoszenia opłat za śmieci No to nie jest jakiś pozytywny obraz który Rafał Trzaskowski mógł przekłuć na w kampanii ogólnopolskiej i oczywiście jest kandydatem nieporównywalnie lepszym niż Małgorzata kidawa-błońska bo jestem na tym bardziej dynamicznym sprawniejszy merytorycznie i narracyjny nie kandydatem kto jest bardzo łatwy do włożenia se takie schematy podziałów plemiennych W retoryce kampanijnej czy czy czy medialnej ale umiesz się bronić i na pewno będzie generował tak wielkiego potencjału wpadek językowych czy jakiejś takiej nieporadności na konferencjach prasowych wydaje się że to jest dziwne że skoro ma tyle plusów został ten kandydatem od samego początku tylko musiał na ostatniej prostej wyścigu w którym już silnika dacie są rozpędzenie wchodzić na to miejsce i to jest jednak być Kaczeńca tęcza ponieważ nic nie Szymon Hołownia i Władysław kosiniak-kamysz już częściowo elektorat platformy odebrali i teraz pytanie czy on będzie w Rafała trzaskowskiego bo wydaje się że raz zawiedzione zaufanie nie jest tak łatwo odbudować No i dzisiaj jego historyczna rola Jeżeli nie udźwignie i dojdzie chociażby tutaj drugiej tury realny prawdziwy kapitał polityczny który będzie procentową Natomiast jeżeli do niej nie wejdzie na przestrzega z Szymonem Hołownia mną a to ogromne ryzyko 2 kandydata i dla polityka który nadal A może myśleć o sobie w przyszłości i wchodzę się teraz w polityce A coś takiego na na koncie nie pomaga wygramy choć nie będzie łatwo tak powiedział Rafał Trzaskowski jak uważasz że to jest Kandydat który ma faktycznie o wygraną w tej kampanii czy to jest Kandydat który ma ratować platformę obywatelską przed brama że mi przed zajęciem trzeciego czwartego miejsca to jest kandydat alternatywny w tym sensie że dzisiaj nie było Chyba lepszego Radosław Sikorski oczywiście jest wiecznym kandydatem na szefa na to prezydenta szefa Platformy Obywatelskiej że on chociaż o popierany przez szczęścia lektoratu niemoralnego zaplecza w partii nigdy go nie budował i nigdy nie miał tej siły też bycia politykiem który stężony wielką w kręgach partyjnych No to dzisiaj kolejny raz sprawiło że Rafał Trzaskowski Chociaż być może w badaniach opinii publicznej Nie wiem jak one wewnętrznie platformie wychodziły mógłbym mieć podobne wyniki No to miał tą siłę w postaci z zaplecza Czy to wystarczy na wygraną No dzisiaj bym zaryzykował stwierdzenie że nie więc Zgadzam się z tobą tezą że jest to Kandydat który ma ratować wizerunek platformy po prostu ma Błońska ekoprojekt polityczny była już nie do uratowania No i dzisiaj on się na tą nieco taką ryzykowne misję porywa na pewno zrobi to lepiej ale nie będzie w stanie wyjść z tego że jest Jak to dzisiaj chciałem na Twitterze wśród posłów i polityków pis-u taka narracja funkcjonuje jest prezydentem dublerem i no i to będzie Góral na słabość A szkoda bo gdyby taka pani od początku była z Rafałem trzaskowskim startującym na serio no to pewnie dzisiaj by był zupełnie innej pozycji niż tylko parkanem do drugiej tury już tak na koniec ale może zdoła nawet jeżeli nie Weź do drugiej tury to na tyle obudzić i zmobilizować ten platformer ski elektorat który został w tej chwili uśpiony A to może oznaczać że natura nie rozstrzygnie wyborów bo to po prostu z większy udział w ogóle wyborców w tych wyborach albo może jeżeli pomiędzy kandydatów najpoważniejszych procentowo poparcie rozłożył się po równo nasze po kilkanaście punktów procentowych czy może również sprawić że paradoksalnie Andrzej Duda wygrał w pierwszej turze No bo co innego jak jest jej kandydat do niego przychodzą sympatię Platformy Obywatelskiej na przed Szymon Hołownia a co innego jak Magda jest Władysław kosiniak-kamysz Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski trzech polityków młodych trzech polityków dynamicznych Każdy trochę inne ale do faktury bazujących na bardzo podobnym Spectrum elektoratu Jeżeli ich poparcie po prostu się rozłoży to może i nawet drugiej tury nie będzie I to jest dzisiaj też ogromny problem ratuje siebie jako partie jako projekt to nie ulega wątpliwości Tylko ciekawe czy ceną Za ten rachunek nie będzie po prostu łatwiejsze wygrana Andrzeja Dudy Bo coś takiego ale klimatycznie przecież przez wejście do gry takiego gracza który się liczy a potem Małgorzata kidawa-błońska się nie liczyła No jest moim zdaniem prawdopodobne