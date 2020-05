WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus. Wybory 2020 r. Jacek Dubois, członek TK: Istnieje kasta ludzi, którzy nie ponoszą za nic odpowiedzialności - Doszliśmy do takiego etapu destrukcji państwa i swawoli urzędniczej, że bez interwencji prokuratorskiej nie da się już tego powstrzymać... Rozwiń sytuacja w której wczoraj widzimy … Rozwiń Transkrypcja: sytuacja w której wczoraj widzimy oświadczenie bo nawet nie była to konferencja prasowa to było oświadczenie podpisane przez dwóch posłów co prawda szefa największego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości jego okolic Jarosława Gowina które mówi o tym że w zasadzie wyborów można nie organizować i nic się nie stanie i mamy Moje pytanie jest następujące czy teraz każdy kolejny Marszałek Sejmu będzie mógł uznać że nie organizujemy wyborów za 60 dni a później się zobaczy i tak w kółko czy nie mamy właśnie do czynienia z bardzo groźnym precedensem znaczy i mi się wydaje że doszliśmy do takiego etapu destrukcji państwa swawoli urzędniczej że bez jak gdyby działanie i prokuratorskich tego się tak naprawdę to wstrzymać przez Proszę wziąć pod uwagę że od 5 lat czyli od sytuacji kiedy odmówiono druku wyroków trybunału stanu jest absolutna swawola Urzędnicza uparta absolutną bezczynnością państwa ponieważ tak naprawdę przestała funkcjonować wobec urzędników partii rządzącej sprawującej władzę w związku z tym na powstała Kasta ludzi ponad prawem nie ponoszą odpowiedzialności za swoje działanie no i w momencie Jeżeli taki stan trwa 5 lat no to jest ośmiela e-music fala No i doszliśmy do sytuacji absolutnie kuriozalny kiedy przywódcy Polski rządzących oficjalny mówią o złamaniu ładu Konstytucyjnego Podpisują w tym zakresie dokumenty sytuacja absolutnie bez Sowa bo dochodzimy do takiego funkcjonowania państwa które przestaje być państwem demokratycznym państwem Prawa gdzie obowiązują jakikolwiek reguły i w tym momencie no żyjemy w kraju samowolki