Koronawirus. Wybory 2020 r. Bartosz Arłukowicz: Jarosława Kaczyńskiego da się zatrzymać

ginawa Błońska będzie kandydatką Platformy Obywatelskiej w drugiej części wyborów w II w wyborach nowych wyborach że oni panowie my jako pierwsi powiedzieliśmy jasno i precyzyjnie nie będziemy startowali w żadnych ustawkach zacina i Kaczyńskiego żadnych fikcyjnych wyborach w rzucaniu koperty przez nie ma na to zgody i dziękuję Dzięki milionom Polaków zamkniętych w domach przez koronawirusa i decyzje rządu Dzięki burmistrzem prezydentem w nią idą naszym partnerom udało plan na ten moment zatrzymać A teraz powiemy jasno wystartujemy i wygramy wybory które będą przeprowadzone skutecznie bezpiecznie uczciwie tajnie tak jak przy każdej cywilizowany kraj w środku Europy w 21 wieku No dobrze to wysłuchaliśmy oświadczenie ale teraz Ponawiam pytanie Czy wygramy i wystartujemy Małgorzata kidawa-błońska czy jeszcze ktoś inny ewentualnie No dzisiaj Panie redaktorze za 3 dni mają odbyć się wybory które się nie odbędą fruwają karty wyborcze po ulicach miast nie wiadomo kto je drukował za ile dla kogo nie wiemy dlaczego tak jak podają Media wydrukowaną podobno 3000000 kart więcej to są pytania na które rządzący odpowiedzieć i się panowie po tacie czy kandydatem czy kandydatką platforma ten pies kidawa-błońska Oczywiście że tak Małgorzata kidawa-błońska jest kandydatem kandydatką platformowe delfiko Ali i wyruszyliśmy jasno i będziemy to twardo potrzymać i mówię też z telewizją Kaczyńskiego da się zatrzymać to szaleństwo Kaczyńskiego da się zatrzymać i to udowodnić wczoraj i rozumiem że z ręką na sercu patrząc Teraz prosto w kamerę i w oczy naszych widzów Powie pan że kidawa-błońska nie zostanie wymieniona na żadnego innego kandydata A odpowiedz na pytanie w których wyborach jak przeprowadzanych w maju w czerwcu w lipcu w sierpniu rządzący zdewastowanie dzisiaj państwo tak że nie są w stanie przeprowadzić uczciwy wyborów Jarosław Kaczyński urzędu z polskiej demokracji i efekty tego Dzisiaj oglądamy a nie poszła ale to w w jakich wyborach i w którym terminie czy w maju Czy w czerwcu czy w lipcu czy w sierpniu to nie ma najmniejszego znaczenia i dlatego oczekuj jasnej deklaracji wyborcy na pewno też taki taki Błońska kiedy by nie były te wybory to jest kandydatką i nią pozostanie dużo ważniejsze pytanie jakie by nie były te wybory ani kiedy by nie byłem bo jeżeli chcemy akceptować to że wybory będzie przeglądał Stasin przy pomocy koper na polecenie Jarosława Kaczyńskiego opowiadam panom i gaszę telewizor żeby pozwolimy na niszczenie demokracji uczciwych wyborów w środku Unii Europejskiej nie ma na to zgody Ale panie pośle Kaczyńskiego panie pośle już wiemy że przyszłe wybory mają być korespondencyjne i po się to podoba ale to nie jest pytanie do nas do was Czy w przyszłych wyborach peryferyjnych obywatelami naszego państwa mnie się nie podoba to że rządzący nie wiedzą w jaki sposób podać koperty z pakietami nie wiedzą ile wydrukowano Nie podoba mi się to że się oczekuje od Polek i Polaków że podasz mi swój PESEL przy głosowaniu cóż to co do zasady cóż to ekipa Jarosława Kaczyńskiego zamierza poznać Jak głosował walki i krzyki Rekowski jakim prawem nie ma zgody na wnikaniu z tego typu decyzję polityczne obywateli naszego państwa i nigdy się o to nie zgodzimy a nie poślę ale wczoraj była sytuacja bardzo podobna bo nawet jeszcze myślę że będą te wybory a mimo to do debaty prezydenckiej stanęła Małgorzata kidawa-błońska Czyli co wczoraj jej to nie przeszkadzało a dzisiaj już jej przeszkadza czy pan ma być może macie kłopot ze zrozumieniem tego co mówi jeszcze raz drukowanymi literami Małgorzata kidawa-błońska jest kandydatką koalicji Obywatelskiej na prezydenta i wystartuje w wyborach które będą uczciwe bezpieczne dla zdrowia i życia wyborców tajne powszechne i bezpośrednie i w takich wyborach w którym będą mogli wziąć udział wszyscy Polacy uprawnieni do głosowania a nie tylko ci którzy się podobają Jarosław filmu albo panu premierowi Stasiowi i jeżeli waszej ocenie Państwowa Komisja Wyborcza nie zorganizuje takich wyborów to się wycofać e czy zawiesił mi to nie ma co chyba Aniu będziemy walczyć i wygramy i zrobimy wszystko żeby Polacy mieli możliwość wzięcia udziału w cywilizowanych wyborach a nie jakieś ustawce kopertowe będę to mówił bardzo wyraźnie dzisiaj Jarosław Gowin to głosowanie spowodowało że w Polsce mamy ustawę przyjęto niezgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego gniewu ale przede wszystkim mówiącą o tym że Polacy mają głosować przy pomocy kopert które nie wiadomo Kto drukuje które będą rzucane przez płot albo biurowych skrzynek i w których musimy oddać PESEL mówimy jasno rządzący mają obowiązek nie tylko w Polsce ale w każdym kraju Unii Europejskiej i cywilizowanego świata przygotować wybory które są bezpieczne dla życia i zdrowia bo takie mamy okoliczności tajne bezpośrednie i gwarantujące skuteczność i uczciwość przeliczenie głosów na testy