Koronawirus. Wybory 2020 r. Adam Bodnar: wniosek marszałek Witek nie ma nic wspólnego z konstytucjonalizmem

wczoraj marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała że spyta trybunał konstytucyjny czy może przesunąć te wybory nie 10 17 albo 23 maja i jak pan ocenia takie pytanie do Trybunału Konstytucyjnego Ja myślę że to jest pewna próba poszukiwania rozwiązania sytuacji Ponieważ z jednej strony wygląda na to że zgody polityczne przeprowadzenie wyborów 10 marca Maja nie będzie Co więcej jest to praktycznie niemożliwe i być może ten wniosek właśnie służy temu aby znaleźć jakiś argument prawny przy Trybunału Konstytucyjnego aby te wybory można było jakoś przesunąć nie ma to wiele wspólnego z konstytucjonalizm m nie ma to wiele wspólnego z jasnymi zasadami demokracji mogę panną zdradzić jedynie tyle że dosłownie dwie godziny temu dostałem zawiadomienie o tej sprawie do Trybunału i ma taką możliwość żeby był taki sprawy przyłączyć i przedstawić swoje stanowisko też się teraz właśnie nad tym zastanawiam co z tym fantem zrobić czyli trybunał za zajmuje się tym pytaniem marszałek sejmu serio całkiem na poważnie tak formalnie wniosek do Trybunału wpłyną Dotyczy on artykuł 289 kodeksu to jest ten przepis który pozwala pani marszałek na wyznaczenie terminu wyborów prezydenckich czyli ten przepis jest zasadniczo kwestionowany przez marszałek pytanie co z tym zrobi Trybunał Konstytucyjny No i Trybunał tak że w stosunku do mnie i akurat wyznaczył termin a że jeżeli bym się zdecydował na przyłącz do tej sprawy to mam termin na do jutra do 10:00 żeby swoje stanowisko przedstawić jest o tyle to jest ciekawe dla mnie że rzecznik zawsze ma prawo przystępowania do przed trybunałem Konstytucyjnym ale zawsze ta ten termin to jest 30 dni a tutaj nagle nawet nie cała doba jest na to aby nie tylko przyłączyć przyłączyć się ale też przystąp ale także przedstawić stanowisko i być może to wszystko jest pewno próbą doprowadzenia do wydania rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego i jeszcze do tego ważnego głosowania w sejmie No bo skoro tak ustawione są bardzo szybko terminy to ja już niejedną rzecz widziałem wydaniu Trybunału Konstytucyjnego tak że wcale bym się nie zdziwił jakby już dnia pojawił się wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym panie profesorze ale proszę mi wyjaśnić to jest tak że rzecznik praw obywatelskich przystąpi do tej sprawy to jednocześnie może pan Opuść cały proces to znaczy że wydawać swoją opinię dłużej niż tylko jeden dzień i wtedy trybunał nie będzie mógł zająć się tą sprawą rozmawialiśmy o tym biurze i naszym zdaniem ten przepis który jest ustawię on ustawie o Trybunale Konstytucyjnym ma raczej charakter fakultatywny Dalla trybunału i myślę że moje dział nie mogłoby spowodować zablokowania wydania wyroku przez trybunał konstytucyjny jeżeli trybunału nawet nawet tego typu wnioski padał to raczej nie prowadziłoby to do nieważność postępowania jeżeli Trybunał w tak zwanym międzyczasie i tak wydał by rozstrzygnąć No właśnie pan stosuje te dwa kluczowe słowa rozstrzygnięcie wyrok ale tak naprawdę Trybuna odpowiada na pytanie a wielu konstytucja na listów mówi że w ogóle taka forma prawna jest niedopuszczalna i Trybunał Konstytucyjny nie mam w ogóle umocowania żeby odpowiadać na takie pytanie to jak wygląda w prawie ta sytuacja to znaczy Oczywiście tutaj używamy pewnego skrótu znaczy Myślę że komentatorzy używają pewnego skrótu myślowego faktycznie tak instytucje jak które składają wnioski do Trybunału one kwestionują niezgodność z konstytucją czyli dążą do tego że trybunał aby aby trybunał stwierdził że dany przepis jest niezgodny z konstytucją natomiast jedyną instrukcją która może pytania to są Sondy sądy w toku prowadzonego postępowania mogą się dopytywać trybunał właśnie żeby udzielił interpretacji określonego przepisu czy też na przykład też stwierdził jego niezgodność z konstytucją czasami bywa tak że trybunał wydaje tak zwany wyrok interpretacyjny czyli mówi mniej więcej w taki sposób że jeżeli dany przepis jest interpretowany w taki i w taki sposób to po zgodny z konstytucją i Taka praktyka była stosowana od od lat tędy trybunał nie uchyla przepisu ale nadaje mu pewną taką obowiązującą interpretacji i to mówienie o pytaniach bierze się z takiego właśnie skrótu myślowego tych którzy komentują to co się dzieje w postępowaniu przed