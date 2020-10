Koronawirus wstrzymuje kongres PiS. Jarosław Kaczyński musi poczekać

- Aktualna sytuacja epidemiczna wskazuje, że zorganizowanie kongresu będzie bardzo ciężkie. Decyzja dotycząca formuły organizacji kongresu będzie należeć do władz partii - powiedział Wirtualnej Polsce rzecznik rządu PiS Piotr Mueller.

Jak dodał nasz rozmówca: - Być może będzie możliwość, by przeprowadzić wszelkie kwestie formalne elektronicznie, choć nie jestem pewien, czy są takie możliwości statutowe. O tym decydować będzie kierownictwo partii.

Kongres PiS. Jarosław Kaczyński wybrany zdalnie? "Nie pozwala na to statut"

Według naszych informacji, kierownictwo PiS analizowało w ostatnim czasie możliwości zorganizowania kongresu w terminie. Ale pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce - biorąc pod uwagę to, że cały kraj od soboty będzie w strefie czerwonej - weryfikuje większość planów organizacyjnych obozu rządzącego.

Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS, dwa tygodnie temu przyznał w rozmowie z WP: - Mierzymy się z tym, w jaki sposób przeprowadzać wymagane przez statut partii procedury w zgodzie z rygorami epidemicznymi. Np. zjazdy okręgowe, które wybierają delegatów na kongres, odbywają się w turach, żeby nie gromadzić działaczy w jednej sali. Albo wręcz głosowanie na delegatów jest rozłożone w czasie. Planujemy kongres zorganizować tak, żeby było to bezpieczne i zgodne z obostrzeniami. Ale oczywiście, niestety, sytuacja wygląda tak, że to nie my dyktujemy warunki, tylko pandemia.