Koronawirus. Właściciel smażalni ryb wypowiedział wojnę obostrzeniom. Codziennie ma kontrolę policji i WOT

Koronawirus. Patent na obostrzenia

Ponieważ dozwolone jest przemieszczanie się w celu np. zrobienia zakupów czy odbioru jedzenia na wynos "Rybołówka" ogłosiła, że zaczyna sprzedaż posiłków na wynos. Uprzedzono klientów, że czas oczekiwania na zamówienie wydłuży się do kilku godzin. "W tym czasie po terenie łowiska i smażalni można spacerować, siedzieć na ławce i łowić ryby. Czekania na zamówienie jeszcze nikt nie zabronił" - zachęcał ośrodek, puszczając oko do sympatyków.

Przepisy epidemiczne pozwalają jedynie na wyjście z domu w celu załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Ludzie zaczęli przyjeżdżać do "Rybołówki" pooddychać świeżym powietrzem. Policja uznała ofertę jedzenia i spacerów za naruszenie obostrzeń. Tak zaczęły się interwencje.

Interwencja w smażalni. "Robię tu porządek!"

Policjant do kucharza: - Numerek trzy, ile trzeba czekać? Czy zdradzi pan, co to jest za zamówienie! Chyba, że chce pan dostać mandat pięciuset złotowy? - mówi ostro.

Kucharz: - Nie powiem! No ludzie, mandat za nieujawnienie zamówienia?!