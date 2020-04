Koronawirus w Polsce. Policjanci wypisują mandaty. "Czas pouczania minął"

- Czas na to, żeby pouczać, minął. Nie ma teraz osoby, która nie zna powagi sytuacji - mówi nam Sylwester Marczak. - Powinniśmy zadać sobie pytanie nie "czy mogę", ale "czy muszę". Czy naprawdę muszę pobiegać, czy muszę iść w dane miejsce? - dodaje.

Jeszcze niedawno policjanci częściej informowali i pouczali, a nie karali. Teraz ma się to zmienić. - Działania, które podejmujemy, są podyktowane zmienionymi przepisami prawa - wyjaśnia krótko Marczak. - Będziemy bardzo skrupulatnie weryfikować, czy naprawdę jest konieczność wyjścia i przemieszania się.

Koronawirus i nowe obostrzenia

Policjanci walczą z koronawirusem

W związku z łamaniem nowych przepisów stołeczni funkcjonariusze wystawili wczoraj 65 mandatów. Otrzymała je, między innymi, czwórka mieszkańców Otwocka. Pomimo zakazu, zebrali się i wspólnie spożywali alkohol. Policjanci zapytali ich, czy znają obowiązujące przepisy. Usłyszeli w odpowiedzi, że "do odważnych świat należy".

- Trzeba sobie zadać czy jest to odwaga, czy... - załamuje ręce Marczak. - Ta uwaga kosztowała panią, i wszystkich innych, 500 złotych.

Policjanci mogą zaczepić każdego i zapytać, dlaczego wyszedł z domu, dokąd idzie i jaki jest cel wizyty w tamtym miejscu. - Do każdej sprawy podchodzimy inaczej, bo w każdym przypadku mamy do czynienia z inną osobą, innymi okolicznościami - wyjaśnia rzecznik.

Jak mówi, do komendy spływa wiele pytań od mieszkańców. Większość z nich zaczyna się od zwrotu: czy mogę.... A odpowiedź najczęściej jest przecząca. - Ale policjanci każdą sprawę policjanci będą traktować indywidualnie - powtarza rzecznik.

Co z wyprowadzaniem psów? - Policjanci uwzględnią to, jakie miejsce wybraliśmy do wyprowadzenia psa. Czy jest ono względnie blisko miejsca zamieszkania, czy wykorzystaliśmy możliwość i wybraliśmy się kilka kilometrów dalej.