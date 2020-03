Żołnierze WOT pomogą w walce z koronawirusem. Wszyscy pasażerowie przylatujący do Polski będą kontrolowani

Od czwartku wszyscy pasażerowie przylatujący do Polski będą kontrolowani. Tę informację potwierdziła nam rzeczniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Mowa o działaniach prewencyjnych w związku z koronawirusem. Do kontroli zostali oddelegowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomogą w mierzeniu temperatury oraz segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów.

Żołnierze WOT wesprą Urząd Lotnictwa Cywilnego i będą pomagać przy pomiarze temperatury pasażerom przylatującym do Polski - poinformował w czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Na Twitterze napisał: "Zdecydowałem o skierowaniu terytorialsów do wsparcia Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Żołnierze WOT na 14 lotniskach będą pomagać przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski".

O to, czy oznacza to, że od czwartku wszyscy pasażerowie będą teraz kontrolowani, spytaliśmy rzeczniczkę Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Karina Lisowska przyznała, że dzięki wsparciu Wojsk Obrony Terytorialnej "wszystkim pasażerom będzie mierzona temperatura i zbierane będą karty lokalizacjne". - Porty lotnicze będą kontrolować wszystkich i od dziś będą to wprowadzać. Część krajów europejskich ma już bardzo wysoki wskaźnik zakażeń, a liczba wzrasta. W tej chwili nie ma jednego strumienia ruchu zagrożonego bardziej od drugiego. Dlatego też kontrolowani będą wszyscy pasażerowie - dodała w rozmowie z WP.