Zaskakująca reakcja polskich Wietnamczyków na koronawirusa. "Przewidywaliśmy, że może być źle"

Sztab kryzysowy powstał w styczniu

Już 28 stycznia powołali oni komitet do spraw działań prewencyjnych związanych z zagrożeniem koronawirusem Covid-19. Sami uzgodnili, że ktokolwiek chciałby pojechać do Chin w interesach, musi zgodzić się na dwutygodniową kwarantannę i zamknięcie sklepu. 25 lutego podobny rygor nałożyli na osoby, które planowały jechać do Włoch .

To samo rekomendował wówczas Główny Inspektor Sanitarny, tyle że bez żadnych sankcji. Jak wiadomo źródłem zakażenia pacjenta w woj. lubelskiem, był najprawdopodobniej jego syn , który pojechał wcześniej do Włoch na mecz piłkarski.

Koronawirus w Polsce. "Sami siebie pilnowaliśmy"

To nie wszystko Wietnamczycy jeszcze w lutym wprowadzili zalecenie noszenia maseczek ochronnych. Takie działanie nie spodobało się jednak polskim klientom ich sklepów. Ci uznali ten środek ostrożności to sianie paniki. Wtedy Wietnamczycy zrezygnowali z masek. Tak było do wczoraj (11 marca), kiedy "sztab kryzysowy" wietnamskiej społeczności ponownie zlecił ich stosowanie. I to bez względu na koszty zakupu.