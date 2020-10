Koronawirus. Władimir Putin do Donalda Trumpa: pańska energia pomoże zwalczyć COVID-19

Prezydent USA Donald Trump jest zakażony koronawirusem - ta wiadomość z samego rana zelektryzowała cały świat. Życzenia powrotu do zdrowia płyną z całego świata - teraz do tej listy dopisali się prezydent Rosji Władimir Putin oraz szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Koronawirus. USA. Donald Trump jest zakażony, powrotu do zdrowia życzy mu m.in. Władimir Putin (East News, Fot: Mikhail Klimentyev, SPUTNIK Russia, East News)