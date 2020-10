Koronawirus. Donald Trump zakażony. Melania Trump na kwarantannie, Georgette Mosbacher życzy zdrowia

Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że test na COVID-19 zarówno u niego, jak i jego małżonki okazał się pozytywny . Wcześniej prezydent USA informował, że jego doradczyni Hope Hicks również jest zakażona. Przebywała ona na pokładzie samolotu Air Force One, gdy prezydent zmierzał na wtorkową debatę do Cleveland w Ohio oraz na środowy wiec w Minnesocie.

"Zgodnie z tym, co zrobiło wielu Amerykanów w tym roku, tak i ja z Donaldem poddaliśmy się kwarantannie domowej po otrzymaniu dodatniego wyniku testu na obecność koronawirusa. Czujemy się dobrze, przełożyliśmy wszystkie nadchodzące spotkania. Upewnijcie się, że jesteście bezpieczni w tym okresie. Przejdziemy przez niego razem" - napisała na Twitterze pierwsza dama Melania Trump.

Koronawirus. USA. Donald Trump zakażony. Andrzej Duda życzy powrotu do zdrowia

Głos w sprawie zabrała także amerykańska ambasador w Polsce. "Modlę się o szybki powrót do zdrowia moich przyjaciół - Prezydenta Donalda Trumpa i Melanii Trump. Są silni i przejdą przez to razem" - napisała Georgette Mosbacher.

Koronawirus w Białym Domu. Donald Trump zakażony. "To zwiększa niepewność"

"Życzymy naszym przyjaciołom, prezydentowi Donaldowi Trumpowi i Pierwszej Damie szybkiego powrotu do zdrowia. Polska i Stany Zjednoczone przetrwają ten trudny czas i wygrają z koronawirusem" - napisał z kolei polski prezydent Andrzej Duda .

Podczas kampanijnego wiecu w czwartek Donald Trump przekonywał tłum, że "koniec pandemii jest blisko". Pod znakiem zapytania stoi obecność republikanina na drugiej debacie prezydenckiej 15 listopada. "Trump, nawet jeśli przejdzie chorobę bezobjawowo, będzie zmuszony przez pewien czas do pozostania w Białym Domu" - zauważa "The New York Times".