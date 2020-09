USA. Joe Biden vs Donald Trump. "Zamkniesz się człowieku?". Prof. Jerzy Bralczyk: takt nie zawsze idzie z taktyką

Pierwsze starcie przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA już za nami . Debata prezydencka już przeszła do historii, a to za sprawą języka, jakim posługiwali się obaj kandydaci. Stawkę przebił Joe Biden, który zirytowany ciągłymi wtrąceniami Donalda Trumpa powiedział: "czy ty się zamkniesz człowieku?". Wirtualna Polska zapytała prof. Jerzego Bralczyka, czy taka wypowiedź świadczy o braku taktyki, czy jest przemyślanym zabiegiem.

- Brakiem taktyki, czy brakiem taktu? (śmiech). Bo takt nie zawsze idzie w parze z taktyką. Ten rodzaj emocjonalnego zachowania zdaje się nam bliski, bo jest ludzki. Jeśli przeciwnik zwróci uwagę na ciągłe wtrącanie się w wypowiedź, to widz może być po jego stronie. Każdy może pomyśleć "on powiedział to, co pomyślałem". Ale pewnie tego rodzaju wypowiedź była niepotrzebna, bo odpowiedzią na takie "wrzutki" powinna być elegancka wypowiedź. Takt może dużo zdziałać, a niedobre będzie dla Bidena posługiwanie się językiem Trumpa - ocenia językoznawca.

Biden kontra Trump. Wzajemne oskarżenia, personalne ataki

USA. Debata Trump-Biden. Były minister kibicuje Donaldowi Trumpowi. Tłumaczy, dlaczego

- Bardzo często ten rodzaj oceniania działa jak bumerang. Jeśli się z kimś konkuruje i cały czas powtarza, że przeciwnik jest najgorszy oraz fatalny, to u jego zwolenników niczego nie zyskam, a swoi i tak już to wiedzą. Punktowanie konkretnych przykładów błędu przeciwnika oraz zaproponowanie własnych rozwiązań byłoby bardziej celowe - mówi prof. Jerzy Bralczyk.

- Żyjemy w świecie PR, dobrego wizerunku. Każdy z nich kreuje swój własny wizerunek i on będzie zawsze dobry jeśli przeciwnika będzie gorszy. Jeśli to zestawimy, to faktycznie przeniesione będzie na poziom "kto-kogo". Dodatkowo ludzie lubią czuć się w grupie. Jeśli jesteśmy zwolennikami opcji politycznej "X", to każda wpadka partii "Y" będzie wykorzystana do pokazania: jesteśmy lepsi. Abstrahuje się od rzeczy istotnych - twierdzi prof. Bralczyk.