Koronawirus. Wielka Brytania. Premier Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii

Johnson do szpitala trafił w niedzielę . Premier udał się tam na polecenie swojego lekarza. "To krok zapobiegawczy. Premier nadal odczuwa uporczywe objawy zakażenia, chociaż minęło już dziesięć dni od otrzymania pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa. Premier wciąż walczy z gorączką" - podało biuro prasowe Downing Street.

W niedzielę wieczorem królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II wygłosiła orędzie do narodu w związku z epidemią koronawirusa. – Chciałabym zapewnić was, że jeżeli staniemy do tej walki razem, to będziemy w stanie ją przezwyciężyć. Wspólnie wygramy z tą chorobą. Stawaliśmy już w przeszłości wobec wyzwań, ale to jest jedyne w swoim rodzaju. Musimy się z nim zmierzyć wspólnie z całym światem – powiedziała.